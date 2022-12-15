عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ بالقليوبية: تنفيذ مشروعات للصرف الصحي في 11 قرية

قال النائب أحمد بدوي، عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها بالقليوبية، ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إنه جرى توصيل مشروع الصرف الصحي لقري كفرالحصافة ومنصورة نامول بالأمر المباشر.

ضم 30 عزبة تابعة للوحدة المحلية بنامول

وأضاف عضو البرلمان في بيان له أن المفاجأة هي ضم 30 عزبة تابعة للوحدة المحلية ينامول بتكلفة 100 مليون جنيه لمحطتي المعالجة والرفع، والشركة المنفذة تسلمت أعمالها رسميا.

إحصائية وزارة التخطيط

وأوضح أن إحصائية وزارة التخطيط كشفت أن مركز طوخ يشهد لأول مرة في تاريخه تنفيذ مشروعات صرف صحي بهذا الكم، إذ يتم العمل الآن في عدد 11 قرية بالوحدات المحلية بنامول وأحهور ومشتهر وجار استكمال باقي المناطق .

وتابع أن ما تحقق على أرض مصر في ثمان سنوات أمر يتخطى حجم الإنجاز ليصل إلى حد الإعجاز حيث شهدت البلاد خلال تلك الفترة مشروعات عملاقة وبرامج للحماية الإجتماعية تعد الأكبر والأضخم بجانب مشروع «حياة كريمة» الذي يخدم أكثر من 70 مليون مواطن لأول مرة في تاريخ مصر لخدمة أهالينا البسطاء في القرى والنجوع وتوصيل كافة الخدمات الأساسية إليهم بشكل غير مسبوق.

وأكد أن هناك مشروعات خدمية، لم يكن لتحقق لولا توافر الإرادة السياسية، في هذه المرحلة، والأمثلة كثيرة ومنها مشروعات قطاع المياه والصرف الصحي والذي شهد دفعة غير مسبوقة بتوفير التمويلات بجانب سرعة الانجاز.