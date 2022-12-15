مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة العاشرة في انتخاب رئيس جديد للبلاد
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أ ش أ
12:22 م | الخميس 15 ديسمبر 2022
مجلس النواب اللبناني
فشل مجلس النواب اللبناني مجددا في انتخاب رئيس جديد للبلاد حيث أسفرت نتائج الجلسة النيابية العاشرة المخصصة للانتخاب اليوم الخميس عن حصول المرشح النائب ميشال معوض على 38 صوتا فيما حصل المرشح عصام خليفة على 8 أصوات والمرشح زياد بارود صوتين والمرشح صلاح حنين صوتين فيما حصلت أسماء أخرى على 3 أصوات.
إلغاء تصويت 19 صوتا
وصوت 37 نائبا بورقة بيضاء، كما ألغيت أصوات 19 نائبا، وشارك في الجولة الأولى للجلسة 109 نواب، فيما فقدت الجولة الثانية نصابها لوجود 71 نائبا فقط بعد مغادرة عدد من النواب قاعة المجلس.