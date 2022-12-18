«التعليم» تطلق مسابقة المدرسة المنتجة بعنوان «مشروعي مستقبلي»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق المسابقة السنوية لإدارة المدرسة المنتجة تحت عنوان «مشروعي مستقبلي» للعام 2022-2023 على مستوى الجمهورية، انطلاقًا من دعم ورعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لأنشطة ومشروعات الوحدة المنتجة على جميع المستويات الإدارية.

مشروعات المدرسة المنتجة

وأوضحت الوزارة أنّ الجوائز المقدمة لجميع الطلاب الفائزين والمشرفين على مشروعات المدرسة المنتجة الرائدة بإجمالي 20 ألف جنيه، ووفق الضوابط والتقييم المنظمة لهذا الشأن التي تم إرسالها لجميع مدارس الجمهورية ونشرها على صفحة المدرسة المنتجة، على موقع وزارة التربية والتعليم الفني، وتسليم المشروعات حتى شهر مارس 2023، بقيادة الأستاذ عمادالدين منصور، مدير عام الإدارة العامة للخدمات المركزية، وإشراف أحمد الأنصاري، مدير إدارة المدرسة المنتجة.

عرض منتجات الطلاب

يذكر أنّ المدرسة المنتجة تهدف إلى إكساب الطلاب مهارات وحرف يدوية مفيدة، وتبادل الخبرات وتوفير واجهة مشرفة واسعة، لعرض منتجات وتحقيق عوائد مادية للطلاب والمشرفين المشاركين في المشروعات.