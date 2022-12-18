«التعليم» تبدأ وضع أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي لطلاب صفوف النقل

أكّد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ العديد من الإدارات التعليمية بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية، بدأت في وضع أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي 2022-2023، لطلاب صفوف النقل، إذ أنّه من المنتظر أن تعقد الامتحانات بداية من يناير المقبل، وسط تنفيذ إجراءات مشددة داخل اللجان، للوقاية من فيروس كورونا والفيروس المخلوي التنفسي، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي تغطى جميع أجزاء المنهج الدراسي الأول

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنَّ هناك تعليمات مشددة من وزارة التربية والتعليم إلى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بأن تغطي أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي لطلاب صفوف النقل، جميع أجزاء المنهج الدراسي الذى تم تدريسه للطلاب خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2022-2023، على أن تغطي الأسئلة كل مستويات المعرفية والفرق بين الصعوبة والسهولة للتميز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي تقيس الفهم

وأضاف المصدر، أنَّ أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي 2022-2023 تقيس الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته، مؤكّدًا أنَّ الوزارة تعمل على الارتقاء بمستوى جميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، منوهًا إلى أنَّ الفيروس المخلوي التنفسي لن يؤثر على سير الامتحانات، وأنه سيتم تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، لللطمئنان على صحة الطلاب أثناء سير الامتحانات.

إجراءات مشددة ضد كورونا داخل لجان الامتحانات

وأوضح المصدر، أنَّ هناك تعليمات مشددة لجميع الإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة في جميع اللجان الامتحانية، للوقاية من كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب، خلال سير امتحانات نصف العام الدراسي، مؤكّدًا أنَّ جميع الإدارة التعليمية تعمل جاهدة على خروج الامتحانات بشكل منضبط دون حدوث أي مشكلات.

لا تعديلات على مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي لطلاب صفوف النقل

ومن جهته، أشار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه لا يوجد أي تعديلات على مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي 2022-2023، مؤكدا أن العام الدراسي الحالي يسير بشكل منضبط ولا يوجد أي مشكلات، وأن الوزارة تعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، منوها إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي وكورونا، سيتمّ تنفيذها داخل اللجان، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.