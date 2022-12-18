«نخب الذخائر في أحوال الجواهر» أحدث إصدارات هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، ضمن سلسلة التراث الحضاري كتاب «نخب الذخائر في أحوال الجواهر» لـ محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري السنجاري، المعروف بابن الأكفاني، والكتاب من دراسة وتحقيق طارق نازل.

أساطير الأحجار الكريمة

وفي مقدمة الكتاب تقول سلوى بكر، إنه منذ فجر التاريخ حتى زمن الإنسان المعاصر، ظل مفهوم الثروة المنقولة يتمحور حول الذهب والفضة والمعادن الأخرى النادرة الثمينة، ومنها الأحجار الكريمة، ورغم أن الذهب والفضة تكرسا كوسيط تعاملات وتبادلات خلال قرون ممتدة، إلا أن الأحجار الكريمة كالماس والياقوت والزبرجد والزمرد وغيرها، طالما فتنت الناس بسبب خصوصية مادتها وغموضها وجمال ألوانها وما تشعه عند انكسار الأشعة الضوئية عليها، فنجت حول هذه الأحجار الأساطير، وربط البعض بينها وبين الأفلاك السماوية كما جرى البحث عنها في الجبال والمغارات البعيدة. وكذلك في أعماق البحار، للتحصل عليها واقتنائها.

وفي زمن ازدهار الحضارة العربية الإسلامية نشط علماء هذه الحضارة من مسلمين وغير المسلمين في البحث عن ماهية هذه الأحجار وكينونتها، ليراكموا معرفة وعلما بها على سابقيهم وليفيدوا بها من جاء بعدهم من لاحقيهم، وقد تنوعت وتراكمت كتابات العلماء خلال زمن هذه الحضارة العظيمة، فيما يتعلق بهذه الأحجار حتى أن عالما كالبيروني، والمعترف بفضله العلمي على مدار العصور، وضع مصنفا الأحجار الكريمة، وكذا فعل نصير الدين الطوسي وغيرهما، من أصحاب التأليف والمصنفات المعتبرة أعمالهم.

دراسة بحثية مهمة

وذكرت «بكر»، أن كتاب «نخب الذخائر في أحوال الجواهر» لمحمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري السنجاري البخاري المعروف بابن الأكفاني والمتوفى سنة الله 1348م، فهو رغم قلة عدد صفحاته إلا انه يعد من الكتب المهمة في المكتبة أتت التراثية الخاصة بالأحجار الكريمة، وهو ما قد استبان من خلال الدراسة البحثية العلمية التي وضعها الدكتور طارق نازل لهذا الكتاب، والتي أسبغ فيها فيضا من علمه الغزير ومعرفته الواسعة المعمقة بعالم الأحجار الكريمة إضافة إلى رؤيته للحضارة العربية الإسلامية التي في سياقها الكتابات عن الأحجار الكريمة وإلقاء الضوء عليها.