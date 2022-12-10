رئيس هيئة الكتاب ينعى صلاح فضل: الثقافة العربية خسرت عالما رصينا

نعت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية الذي وافته المنية صباح اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء في مجال النقد الأدبي.

بهي الدين: صلاح فضل أحد قامات الثقافة العربية

قال الدكتور أحمد بهي الدين: اليوم خسرت الثقافة العربية عالما رصينا وأحد قاماتها الفكرية، تغمده الله بواسع رحمته.

صلاح فضل في سطور

وُلد صلاح فضل عام 1938، وحصل على ليسانس كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1962، ونال الدكتوراة في الآداب من جامعة مدريد المركزية عام 1972، وعمل أثناء بعثته مدرسا للأدب العربي. بعد عودته لمصر عمل أستاذًا للأدب والنقد بكليتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر، ومنذ عام 1979م انتقل للعمل أستاذًا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب في جامعة عين شمس، وعمل أستاذًا زائرًا للأدب العربي في عدة جامعات عالمية. انتُدبَ بعد عودته إلى مصر عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بمصر منذ عام 1985 حتى عام 1988، وعمل أستاذًا زائرًا بجامعات صنعاء باليمن والبحرين حتى عام 1994م.

انتُخبَ الدكتور صلاح فضل، عضوًا بمجمع اللغة العربية عام 2003، ثم رئيسا له عام 2020، وحصل على العديد من الجوائز محليًا ودوليًا منها جائزة البابطين للإبداع في نقد الشعر عام 1997، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب، وجائزة النيل في الآداب.