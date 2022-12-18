استشاري يوضح كيفية الوقاية من الإصابة بالفشل الكلوي

يعاني العديد من الأشخاص من فشل وظائف الكلى، ويتساءل الكثير عن السبب، خاصة أنه أصبح غير مقتصر فقط على كبار السن، بل بات يستهدف الفئات العمرية من الشباب، وأحيانا الأطفال، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها الوراثية أو استعداد الجسم لذلك دون تدخل، ومنها يرجع لعادات خاطئة يقوم بها الكثير من الأشخاص دون أن يدركوا أنها تسبب الإصابة بالفشل الكلوي.

«الفشل الكلوي ناتج عن عدم قدرة الكليتين، أو أحداهما على تخليص وتصريف الجسم من السموم، وهناك عدة أسباب للإصابة بالفشل الكلوي، منها لا يمكن السيطرة عليها، وأخرى تكون بسبب عادات خاطئة يقوم بها الشخص»، بهذه الكلمات علق الدكتور محمد صدقي استشاري الباطنة والغدد الصماء أثناء حديثه لـ«الوطن»، موضحا أن إذا حرص الشخص على الوقاية من العادات الخاطئة المسببة للفشل الكلوي، فبذلك ضمن بنسبة كبيرة عدم إصابته بها.

العادات الخاطئة المؤدية للفشل الكلوي

وأضاف أنه من من أهم تلك الأشياء، التي يجب على الجميع الحرص عليها، هي كالتالي:

شرب الماء على مدار اليوم، دون الاعتماد على الشعور بالعطش.

الحد أو التقليل من المأكولات المحتوية على نسبة كبيرة من الملح أو الفلف الحار، خاصة إذا كان الشخص يعاني من زيادة نسبة الأملاح في جسمه.

عدم الإفراط في أخذ العقاقير المسكنة، إلا بعد توصية الطبيب، والالتزام بالجرعات التي وصى بها.

وأوضح أن الأدوية المسكنة يفضل ألا تؤخذ إلا عند الشعور بألم حاد وغير محتمل، لأن تلك العقاقير تعتبر من أكثر الأشياء التي بإمكانها أن تفقد الكلى وظائفها على المدى البعيد، حتى وإذا كان الشخص يقوم بكل احتياطاته من شرب الماء وتقليل الملح، ولكن يفرط في تناول الأدوية المسكنة.

الأمراض التي تؤدي للفشل الكلوي

وأوضح «صدقي» سبب إصابة الكثير من الأشخاص بالفشل الكلوي، بسبب انتشار أمراض أخرى يؤدي عدم تنظيفها لتعطيل وإفساد وظائف الكلى، وهي كالتالى: