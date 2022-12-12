استشاري تغذية: نقص المياه يتسبب في الإمساك وانخفاض ضغط الدم

قال الدكتور أسامة فكري، استشاري الجهاز الهضمي والتغذية الإكلينيكية، إن جسم الإنسان يحتاج الى الطعام للحفاظ على درجة حرارة الجسم وتقوية المناعة، وفي فصل الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة يشعر الشخص بالرغبة في تناول الطعام بشكل زائد.

الضغط المنخفض والإمساك وعدم التركيز بسبب نقص المياه

وأضاف استشاري الجهاز الهضمي والتغذية الإكلينيكية في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة TeN، أن الضغط المنخفض والإمساك وعدم التركيز والشعور بالإرهاق المستمر، كل هذه المشكلات قد تحدث نتيجة نقص كمية المياه، لذا ينصح بتناول الشخص من 2.5 إلى 3 لترات من الماء يومياً للحفاظ على رطوبة الجسم والوقاية من تلك الأعراض أو المشكلات.

نقصان الوزن

وأكد استشاري الجهاز الهضمي والتغذية الإكلينيكية في مداخلته مع الإعلاميتين مها بهنسي وياسمين سيف، أن الشخص قد يتناول كميات غير كبيرة من الطعام ولا يحدث أي نقصان في الوزن وقد يظن الشخص أنه يعاني من مشكلة في حرق الدهون، ولكن قد تكون المشكلة في نوعية الطعام غير الصحي الذي يتناوله.