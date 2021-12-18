أستاذة باطنة: هناك أمل كبير في العلاج من داء السكري بأكثر من طريقة

قالت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة والسكر بكلية طب القاهرة، إن حقن الأنسولين كانت الحل الأوحد لعلاج المصابين بالسكري من النوع الأول، ولكن تم التوصل لعلاج من خلال استخدام الخلايا الجذعية التي تنتج الأنسولين في الجسم، فالنجاح يعتمد على استمرارية التوقف عن العلاج بالأنسولين، موضحة أن مصر تتابع ما يحدث في العالم من أبحاث، وهذه العلاجات ما زالت قيد التجربة، مطالبة بعدم الاستجابة لأي إعلانات داخل مصر وخارجها عن توفر علاج للسكري.

على مرضى السكري في مصر الصبر

وطالبت «شلتوت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، المرضى بالسكري في مصر بالصبر حتى تأخذ تلك الأدوية موافقات هيئة سلامة الدواء الأمريكية، إذ يوجد أمل كبير في العلاج من داء السكري من خلال أكثر من طريقة، وذلك خلال تعليقها على شفاء أول حالة مريض سكر من النوع الأول بالخلايا الجذعية، بعد أن كانت مشكلة النوع الأول من السكر تكمن في اعتماده على العلاج بالأنسولين.

هناك تجارب إعطاء الأنسولين عن طريق بخاخات وإنتاج كبسولات أنسولين

وأشارت أستاذ الباطنة والسكر بكلية طب القاهرة إلى أنه كانت هناك تجارب إعطاء الأنسولين عن طريق بخاخات وإنتاج كبسولات أنسولين وهناك محاولات لعلاج السكر من النوع الأول بطرق مختلفة، ومنها حقن خلايا البنكرياس أو العلاج بالخلايا الجذعية، وهاتان الطريقتان أمل كبير لعلاج السكر وتحقيق نجاح كامل، ونجاح استخدام الخلايا الجذعية في العلاج يعتمد على استمرارية التوقف عن العلاج بالأنسولين، وهذا ما سوف يظهر في المستقبل.

الخلايا الجذعية تحقن داخل الجسم

وأوضحت الدكتورة إيناس شلتوت أن الخلايا الجذعية تحقن داخل الجسم وتكون قادرة على التحول لأي خلية تابعة لأي نسيج داخل الجسم ومن الممكن أن تتحول لـ خلايا بنكرياس: «لدينا تجارب على استخدام الخلايا الجذعية في علاجات السكر والكبد والعمود الفقري في مصر، والتجارب في مصر تسمح لنا بالاستعداد الكامل للاستخدام الفوري للعلاج بالخلايا الجذعية حال الموافقة على هذا العلاج عالميًا».