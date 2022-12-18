الدقهلية تطرح الأرز الأبيض المعبأ للبيع بسعر 13.5 جنيه للكيلو

طرحت محافظ الدقهلية بالتعاون مع مديرية التموين، اليوم، كميات من الأرز الأبيض المعبأ للبيع بسعر 13.5جنيه للكيلو، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الغلاء، وفي إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات وتوفيرها بالأسعار المناسبة بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم

وقالت غادة الحمادي، رئيس مركز ومدينة شربين، في بيان، إنه بالتعاون مع إدارة التموين بشربين، تم توفير 7 أطنان أرز أبيض معبأ في شكائر، بواقع 10 كيلو لكل عبوة، وتم توزيعها من خلال سيارة نقل محملة بالكمية أمام مجلس المدينة، وبيعها للمواطنين بسعر 13.5 جنيه للكيلو، موضحة استمرار التوزيع في اليوم الثاني حتى الانتهاء من الكمية.

توفير الأرز الأبيض المعبأ

وأكدت أن توفير الأرز الأبيض المعبأ يستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وكذلك تكثيف جهود قطاع التموين لمراقبة الأسواق والتصدي لكافة محاولات التلاعب بأقوات المواطنين، بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين.

توريد الأرز الشعير في الدقهلية

ومن جهة أخرى تواصل مديرية تموين الدقهلية توريد الأرز الشعير من المزارعين بالسعر الرسمي 6500 جنيه للطن رفيع الحبة، و6750 جنيها للطن عريض الحبة.

توريد 91 ألف طن أرز شعير في الدقهلية

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح والأرز بالدقهلية، إن إجمالي الكميات الموردة من الأرز الشعير إنتاج موسم 2022 إلى جهات التسويق الرسمية والتابعة لمديرية تموين الدقهلية بلغت 91 ألفا و339 طنا.

انتظام توريد الأرز حتى 15 يناير 2023

وأضاف صليب لـ«الوطن»، أن عمليات توريد الأرز الشعير 2022 تتم بانتظام إلى الجهات الرسمية «البنك الزراعي - الصوامع - المواقع الخاصة المعتمدة - مضارب الدقهلية - مضارب بلقاس»، وبلغت كميات الأرز الموردة رفيع الحبة 36 ألفا 556 طنا، أما الأرز الشعير عريض الحبة فقد بلغت 27 ألفا و782 طنا، مؤكدا استمرار فتح كافة مواقع التوريد حتى 15 يناير 2023، وهو الموعد المحدد من وزارة التموين لانتهاء موسم التوريد.