ضبط 1987 قضية تموينية.. و43 طن أرز أبيض قبل بيعها بأزيد من المعروض

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، وأسفرت عن ضبط 1987 قضية تموينية متنوعة، بينها قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر، والاستيلاء على السلع المدعومة.

بيع بأزيد من السعر

وضبطت وزارة الداخلية بحسب بيان، 4 قضايا بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت 2,785 طن أرز أبيض، 3 قضايا حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت 43,500 طن أرز أبيض، 52 قضية حجب أرز شعير بمضبوطات بلغت 565,099 طن أرز شعير، وضبط 4 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 29,200 طن سكر حر، وعدس، ومكرونة، و2,500 طن دقيق أبيض، و1200 عبوة زيت طعام، وضبط 578 قضية بيع بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية.

كما جرى ضبط 83 بطاقة تموينة ذكية، و44400 قطعة بيض مائدة، و57022 عبوة زيت طعام، ومكرونة، وعصير، ومقرمشات، و9167 عبوة سجائر، و684300 لتر مواد بترولية، و1800 أسطوانة بوتاجاز، و20 طن أسمنت.