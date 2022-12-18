النواب يوافق نهائيا على قانون تطوير محطة حاويات تحيا مصر في ميناء دمياط

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية «تحيا مصر 1» بميناء دمياط.

وقال الدكتور جمال السعيد، وكيل لجنة النقل، خلال إلقاء تقرير اللجنة، إنّ مشروع القانون يهدف إلى اكتمال إنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل للنقل متعدد الوسائل للحاويات بأحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتحويل ميناء دمياط إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط، وجذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط، كما سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط.

وتابع السعيد، أنّ الأهداف التي سيحققها المشروع، تتمثل في جذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط، وإحداث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة لميناء دمياط، وتحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط في مجال النقل البحري من خلال استقبال سفن الحاويات العملاقة حيث إنه مستهدف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل هذا المشروع، على أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلى 4 ملايين حاوية فى السنة.

وأكد السعيد أن الشروط والأحكام الواردة فى عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون جاءت متوافقة مع الدستور، وفى إطار تغليب المصلحة العامة للجهة مانحة الالتزام (هيئة ميناء دمياط).

وشدد وكيل لجنة النقل على أن ميناء دمياط على ساحل شرق البحر المتوسط، لديه من المقومات التى تمنحه قدرة تنافسية عالية نظرًا لموقعه المتميز وبنيته التحتية المتطورة والمتكاملة كما يملك مساحات من الأراضي الفضاء داخل نطاق الميناء معدة لاستغلالهاوهو الامر الذى دفع هيئة الميناء لان تضطلع بدور فاعل فى مواجهة التحديات، وأن تطور من قدراتها التنافسية بما يعظم الاستفادة من هذاالميناء لاستيعاب الحجم الأكبر من التجارة الداخلية والدولية (الترانزيت)، وهذا ما انتهجته إدارة هيئة الميناء بمباركة وزارة النقل التى تحملت حجمًا كبيرًا من مسئولية التنمية والنهضة المؤهلة للجمهورية الجديدة التى أرست دعائمها القيادة السياسية الشجاعة المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى ظل هذا الدعم الرئاسى تقدمت هيئة ميناء دمياط بطرح مشروع إنشاء واستكمال محطة الحاويات الثانية على مساحة 910 آلاف متر مربع وأطوال أرصفة 1970 مترا وأعماق غاطس تصل إلى 18 مترا، لتكون قادرة على استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات فى العالم ولتصل الطاقة الاستيعابية القصوى لها لنحو 4 ملايين حاويةمكافئة فى السنة، لتكون تلك المحطة نواة لإنشاء منظومة نقل لوجيستية متعددة الوسائط.

وتابع قائلا في كلمته بالجلسة انه " نظرا لأن محطات الحاويات الحديثة تحتاج فى إدارتها وتشغيلها إلى خبرات عالية ومتخصصة تضمن جذب الخطوط الملاحية العالمية لذلك فقد توجهت إدارة ميناء دمياط نحو إسناد أعمال توفير البنية الفوقية اللازمة للمحطة، وكذلك تشغيل محطة الحاويات الجديدة لمشغل عالمي يضمن تجهيزها بأحدث المعدات واستخدام تكنولوجيا متطورة، على أن تقوم هيئة الميناء بإنشاء البنية التحتية المتكاملة اللازمة لعمل المحطة.

واكد السعيد وفق تقرير اللجنة انه تم البدء في التنسيق مع مشغل ضم شركات( يوروجيت – كونشيب – هاباج لويد) ونتج عن هذا قيام وزارة النقل بإجراءات إصدار قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر 1) بنظام المناطق الحرة لمدة ثلاثين عام، لتكون الوزارة ممثلة في هيئة ميناء دمياط بذلك قد خطت خطوة أولى نحو تنفيذ محور دمياط اللوجيستى المتكامل للحاويات، وقد توجت مجهودات الوزارة بإصدار القانون رقم 26 لسنة 2022 لمنح حق الامتياز في هذا الشأن وبعد صدور القانون تم إجراء بعض التعديلات الشكلية والموضوعية التي طرأت على العقد المرافق لمشروع القانون، والتى استلزم معها تقديم مشروع قانون بتعديل قانون الالتزام.