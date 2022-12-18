«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية، المقدم من الحكومة، بعد مناقشات موسعة خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة اليوم الأحد.

ضرورة تعديل «الإجراءات الضريبية»

وأكد تقرير برلماني صادر عن المجلس ضرورة التعديل التشريعي لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات، الخاص بمكافحة التهرب الضريبي، مشيرا إلى اتخاذ مصر عدد من الإجراءات التشريعية اللازمة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم.

وأشار التقرير إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 تضمن في المادة (78) النص على أنه يحق لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية في الدول التي تربطها مع مصر اتفاقيات ضريبية دولية، في حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات.

حق مصلحة الضرائب في إبرام بروتوكولات لتبادل المعلومات

وأضاف أن المصلحة يحق لها إبرام بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات، وغيرها من الشخصيات الاعتبارية، بما يسمح بتبادل المعلومات فيما بينها، لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.