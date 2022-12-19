خبراء تسوية محكمة الأسرة ينهون خلافا بين زوجين: تصالحنا من أجل الأبناء

داخل مكتب أحد المحامين بمصر القديمة، جلست سيدة أربعينية يبدو عليها التعب، ومشاعر الغضب تعلو وجهها، وبعد الدخول إلى المحامي، روت له تفاصيل زيجتها التي جاءت لإنهائها بعد عشرة 15 عاما، بعدما قرر الزوج أن يتخلى عنها بطريقة مهينة حسب وصفها داخل صحيفة دعوى الطلاق التي أقامتها ضده، بسبب طرده لها وأولادهم، لخلافاتها الدائمة مع شقيقاته.

صلح داخل محكمة الأسرة

داخل ممر مزدحم في محكمة الأسرة، وقفت الزوجة تبكي قبل دخولها إلى غرفة التسوية، لقلة حيلتها، بعد أن هددها زوجها بعدم التصالح معها في المحكمة أو حتى طلاقها، لكن خلال جلسات التسوية تمكن الخبراء من إعادة الحياة بينهما من أجل بناتهما الـ4، على ألا تربط حياتها بعائلته بشكل كامل، ويبقى الود بينهما.

زواج 15 سنة

وروَت الزوجة بصوت يخنقه البكاء لـ خبراء التسوية، أنّها قبل 15 سنة تزوجت بأحد أقاربها، وبعد أشهر قليلة تمت الزيجة ولم يكن هناك وقت للتعرف عليه بشكل شخصي بحكم القرابة، وبعد العيش معه تحت سقف واحد، صدمت بطباعة الصعبة التي أزعجتها، وكانت تغضب بشكل مستمر، وبعد أشهر انتقلا للعيش بمنزل عائلته، كي لا يتكفل بمصروفاتها وإيجار الشقة والمسؤوليات الأخرى بعد حملها، وقرر هذا الأمر دون أخذ رأيها، ولم تعترض بسبب حملها.

وبصوت تغلب عليه نبرة البكاء، قالت: «طردني بعد كل اللي اتحملته في بيت أهله، ومن أخواته البنات، وخدمتي ليه، طردني في نص الليل بسبب خناقات أخواته معايا، ومعلمش حساب للعشرة ولا لبناته على الأقل»، وأضافت أنّه حاول أن يأخذ منها بناتها ورفض طلاقها بعد تدخل عائلتيهما، فقررت أن تقيم ضده دعوى طلاق رغم اعتراض العائلة، وتهديداته لها.

دعوى طلاق.. وصلح من أجل الأبناء

لجأت الزوجة الأربعينية بعد 15 عاما، إلى محكمة الأسرة في القاهرة الجديدة، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر، وبعد علمه بالدعوى هددها بعدم التصالح وأخذ بناتها، لكنها استمرت في إجراءات الدعوى لأنها لا ترغب في العيش معه تحت سقف واحد مرة أخرى، وخلال الجلسات تمكن الخبراء من الصلح بينهما، من أجل بناتهما الـ4، على ألا تربط حياتها بعائلته بشكل كامل مع بقاء الود، وأن يشتري لها الزوج منزلا جديدا حسب رغبتها، وتعهد الزوج بذلك.