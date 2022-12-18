مطعم بكفر الشيخ يقدم وجبة مجانية لصاحب التوقع الصحيح بنهائي كأس العالم

«النهائي خلاص كمان كام دقيقة توقع واكسب وجبة عربي 24 قطعة»، شعار رفعه أحد المطاعم في مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، قبل مباراة الأرجنتين وفرنسا، في نهائي كأس العالم 2022، التي تنطلق فعالياتها في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

المسابقة تهدف لإسعاد جماهير وعشاق الكرة

وعلى الرغم من عدم تأهل منتخب مصر لمونديال كأس العالم 2022، إلا أن محمد عماد الجندي، صاحب الـ22 عاماً، وأحد أصحاب المطاعم، قرّر إسعاد جماهير وعشاق الكرة بكافة مشجعيها دون استثناء لأحد، بتقديم مسابقة رياضية تتعلق بالمباراة التي تجمع منتخب الأرجنتين وفرنسا، مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

صاحب التوقع الصحيح يحصل على «وجبة عربي» مجانية

«حبينا نشجع الناس إنها تتفاعل وتتفرج علي المباراة لأنها مباراة هامة لفريقين كبار زي الأرجنتين وفرنسا وخاصة إن كأس العالم حدث بيحصل كل 4 سنين، وفي مصريين كتير بيشجعوا الفريقين وعندنا في بيلا بكفر الشيخ في تنافس كبير بين المشجعين، وقولنا نعمل مسابقة توقعات لنتيجة المباراة النهائية في كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا وإللي هيتوقع صح يكسب وجبة عربي 24 قطعة»، بهذه الكلمات بدأ محمد الجندي، صاحب المطعم، حديثه لـ«الوطن».

شروط المسابقة

عِدة شروط وضعها «الجندي» للفوز في المسابقة: «فيه عِدة شروط عملناها للفوز بالمسابقة أهمها عمل كومنت ولايك لصفحة المطعم على فيسبوك وشير عشان أي حد يدخل السحب، وهيتم اختيار الفائز بشكل عشوائي ومن خلال الرد على الكومنت الخاص بتوقعه، وآخر موعد للتوقع هيكون قبل انطلاق المباراة، مع تطبيق الشروط والأحكام، والفائز هيستلم العرض».

ليست المرة الأولى

وأوضح «الجندي» أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بعمل مسابقات لتقديم وجبات مجانية للمشجعين لتشجيع الجميع علي الرياضة بل سبق وأن تم عمل مثل هذه المسابقات: «مش أول مرة أعمل مسابقة زي كده أنا متعود في أي مباريات خاصة بالمنتخب المصري بنعمل مسابقات زي كده، وآخر مرة عملت فيها المسابقة كانت في كأس السوبر بين الأهلي والزمالك في شهر أكتوبر إللي فات، وده عشان نشجع الناس علي الاهتمام بالرياضة، وعشان نفرح الناس بردو».