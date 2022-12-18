وزير الداخلية الجزائري يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمنان، القضايا ذات الصلة بقطاعي داخلية البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بشأنها.

استقبال رسمي لوزير الداخلية الفرنسية

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجزائري، اليوم الأحد، بمقر وزارة الداخلية الجزائرية بالعاصمة، وزير الداخلية الفرنسي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين.

ثالث زيارة لمسؤول كبير

وتعد هذه الزيارة هي الثالثة من نوعها لمسئول فرنسي، منذ نحو أربعة أشهر، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الحكومة إليزابيث بورن، رفقة 14 وزيرا في أكتوبر المنصرم، إلى الجزائر.