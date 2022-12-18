قناة القاهرة الإخبارية تستعرض تقريرا عن «قسنطينة الساحرة.. أعرق مدن الجزائر»

تناولت النشرة المغاربية على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، تقريرًا عن مدينة قسنطينة الساحرة، أعرق مدن الجزائر الحضارية.

أجمل وأعرق مدن الجزائر

وجاء في التقرير أن مدينة قسنطينة واحدة من أجمل وأعرق مدن الجزائر، تتمتع بحضارة تاريخية تجعلها أحد أقدم مدن شمال إفريقيا، وبجمال خلاب لا تخطئه العين، وتشتهر بمدينة الجسور والسحاب.

وتشتهر قسنطينة بالجسور المعلقة، إذ أُقيمت المدينة في منطقة وعرة من حيث التضاريس، وزاد من ذلك أن وادي الرمال يشق أجزاء كبيرة منها، لذلك أقيمت فيها 8 جسور تربط شرقها بغربها، وتتيح مشاهدة مناظر رائعة كما هو الحال بجسر الشلالات.

يعد جسر سيدي مسيد، أعلى جسور المدينة، الذي بُني عام 1912، ويُمكن الزائر من رؤية مناظر بانورامية للمدينة.

أجمل المساجد في العالم

وتزخر المدينة بعدة مساجد بديعة أشهرها مسجد الأمير عبدالقادر، الذي يعد أحد أجمل المساجد في العالم، وهو أكبر مسجد في البلاد حاليًا، اذ يتسع لـ15 ألف مصلٍ وبُني عام 1969.