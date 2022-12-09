رئيس وزراء الجزائر: العلاقات العربية الصينية تمتد لأكثر من 2000 سنة

قال أيمن عبدالرحمن، الوزير الأول بجمهورية الجزائر، إن اجتماع القمة العربية الصينية اليوم يحملنا على استذكار التواصل بين الحضارتين العربية والصينية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، إذ ارتبط الجانبان وامتدت علاقتهما على مدى أكثر من 2000 سنة عبر طريق الحرير برًا وبحرًا.

وأضاف رئيس وزراء الجزائر، خلال كلمته بالقمة العربية الصينية في الرياض، أن السلام والانفتاح والتعاون سمة بارزة للتواصل بين الجانبين، و«يشهد تاريخنا المعاصر بدوره على استمرار هذا الإرث التاريخي المتميز من خلال عدد من محطات التعاون والتضامن بين الطرفين، إذ لم تتردد الصين في دعم القضية الفلسطينية وحركات التحرر في الدول العربية، وبدورها لم تتخلف الدول العربية عن دعم مبدأ الصين الواحدة، واستعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة».

وتابع: «يأتي الاجتماع اليوم لمواصلة تعميق التعاون بين الجانبين، والذي عرف خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية، بلغت معها معدلات التبادل التجاري والاستثمارات مستويات قياسية، جعلت من الصين الشريك التجاري الأول للدول العربية التي أصبحت بدورها سابع شريك تجاري للصين، وموردها الأول من النفط الخام».

واختتم: «وانتقلت هذه الشراكة لمرحلة جديدة عبر تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني سنة 2004 كإطار شامل مدعوم بآليات سياسية واقتصادية واجتماعية، تلتها المبادرة الصينية الحزام والطريق، التي نؤكد دعمنا لها لاعتمادها على برامج إنمائية في مجالات البنى التحتية الأساسية والاتصالات والطاقة».