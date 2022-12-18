خوفا من التدافع.. إلغاء عرض مباراة نهائي كأس العالم بجامعة الإسكندرية

قبل دقائق من انطلاق مباراة فرنسا والأرجنتين ضمن نهائي كأس العالم 2022، فوجئ طلاب كليات جامعة الإسكندرية إلغاء عرض المباراة بعدما أعلن مسبقا بإذاعتها وهو الأمر الذي جاء حرصا على سلامة الطلاب في ظل احتمالية تجمعات كبرى.

وبحسب بيان كلية التجارة جامعة الإسكندرية، فإنه نظرا لتوقع حضور عدد كبير من الطلاب لمشاهده المباراة اليوم بعدد يتجاوز الطاقة الاستيعابية بمدرج «د» الذي كان مقرر استضافة الطلاب، وهو ما قد يترتب من تزاحم وتدافع الطلاب وحفاظا على سلامه الطلاب، لذا فقد تقرر الغاء بث المباراة.

إلغاء عرض نهائي كأس العالم في كليات المجمع الطبي

الأمر ذاته كان في المجمع الطبي الذي يضم كليات الطب في الإسكندرية، حيث أعلنت الكلية إلغاء إذاعة مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022، وذلك وفقاً للبيان: «حرصاً على سلامة الطلاب من التدافع ونظراً لعطل في الكهرباء نأسف لإلغاء عرض مباراة نهائي كأس العالم بين منتخب الأرجنتين ومنتخب فرنسا بأرض المواساة».

حفل ختام كأس العالم قطر 2022

وتزامن ذلك مع انطلاق الحفل الختامي لبطولة كأس العالم قطر 2022 قبل بدء النهائي الكبير بين فرنسا بقيادة مبابي والأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.