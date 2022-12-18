أول صورة لـ ويجز من داخل ملعب نهائي كأس العالم.. بالجلباب القطري

وصل مطرب الراب الشهير ويجز الى ستاد لوسيل، استعدادا للمشاركة في حفل ختام مونديال كأس العالم المقام في دولة قطر.

وشارك مطرب الراب ويجز جمهوره بصورة له من داخل ستاد لوسيل، عبر خاصية «ستوري»، على صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وظهر خلالها بالجلباب القطري.

أول صورة لـ ويجز من ستاد نهائي كأس العالم

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع صورة ويجز بشكل كبير، منتظرين الفقرة المقرر أن يشارك بها، والمقرر أن تقدم ما بين شوطي المباراة المنتظرة بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي.