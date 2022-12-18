بينهم ويجز وبلقيس.. اعرف الفنانين المشاركين في حفل نهائي كأس العالم 2022

يتطلع الجمهور لمعرفة أسماء الفنانين المشاركين في حفل نهائي كأس العالم 2022، المقرر إقامته اليوم في ملعب «لوسيل» بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي يشهد المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين لتتويج المنتخب الفائز بكأس العالم في مونديال 2022، بعد 29 يوما لعب خلالهم 63 مباراة.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في بيان رسمي عن الفنانين المشاركين في حفل نهائي كاس العالم 2022، الذي يستمر لما يقرب من 15 دقيقة قبل موعد بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، وطلب من الحضور البالغ عددهم 88 ألف متفرج التواجد في الاستاد من الساعة الرابعة والنصف عصرا كي لا تفوتهم مشاهدة الحفل الختامي.

ويجز من الفنانين المشاركين في حفل نهائي كاس العالم 2022

ومن الفنانين المشاركين في حفل نهائي كاس العالم 2022، مغني الراب المصري ويجز والمقرر أن يؤدي خلال أغنية «عز العرب» الذي طرحها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» خلال الأيام الماضية باعتبارها الأغنية الختامية للمونديال، في فقرة استعراضية ما بين الشوطين.

«فيفا» تكشف عن أسماء الفنانين المشاركين في حفل نهائي كاس العالم 2022

ويشهد الحفل الختامي عدد من الفقرات الغنائية والاستعراضية التي سيتم تقديمها أمام الجمهور مباشرة، وتبدأ بـ «هيا هيا» أو «Batter Together» والتي يقدمها المغني الأفريقي دافيدو والفنانة القطرية عائشة، والتي تم إصدارها في أبريل الماضي قبل مراسم قرعة المونديال، وتعتبر أول الأعمال الموسيقى الرسمية لبطولة كأس العالم 2022.

ويليها تقديم أغنية «أرحبو» ويقدمها البورتوريكي أوزونا والكونغولي جيمس، وتحمل توقيع الموزع المغربي العالمي ريد وان، أما الأغنية الثالثة في الحفل «Light the Sky» والتي تقدمها الفنانات نورة فتحي وبلقيس ورحيمة رياض ومنال، وهي أيضا من توزيع «ريد وان».