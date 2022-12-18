حضور جماهيري كبير بكفر الشيخ لمشاهدة نهائي كأس العالم

حرصت أعداد كبيرة من المشجعين وجماهير محافظة كفر الشيخ على مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا، في نهائي كأس العالم 2022، والتي انطلقت قبل قليل.

مقاهي كفر الشيخ تمتلئ بالمشجعين والجماهير

وامتلأت مقاهي كفر الشيخ بالمشجعين والجماهير الذين حرصوا على مشاهدة نهائي مونديال قطر بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا في نهائي أوروبي لاتيني تاريخي للبطولة العالمية الأقوى للمنتخبات.

مراكز الشباب في كفر الشيخ أبوابها أمام الأعضاء والجماهير

كما فتحت عدد من مراكز الشباب في كفر الشيخ أبوابها أمام الأعضاء والجماهير لمشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا، التي تُقام على أرض ملعب استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

مشوار منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

منتخب الأرجنتين حل في المركز الأول في المجموعة الثانية في الدور الأول برصيد 6 نقاط، ثم تغلب على أستراليا بنتيجة 2-1 في دور الستة عشر، وفي دور الثمانية فاز بركلات الترجيح على هولندا 4-3 بعد التعادل في وقت المباراة الأصلي والإضافي 2-2، وفي دور الأربعة اكتسح منتخب كرواتيا بنتيجة 3-صفر.

مشوار منتخب فرنسا في كأس العالم 2022

تصدر منتخب فرنسا المجموعة الرابعة في الدور الأول، ثم تغلب على بولندا بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر، وفي دور الثمانية كان على موعد مع معركة كروية جديدة أمام إنجلترا انتهت بفوزه بنتيجة 2-1، وفي دور نصف النهائي تغلب على منتخب المغرب بنتيجة 2- صفر.