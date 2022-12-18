خبير نفطي لقناة القاهرة الإخبارية: دول أوروبا بدأت تعتمد على الفحم كمصدر طاقة

علق ممدوح سلامة، الخبير النفطي، على اعتماد ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، قائلا في مداخلة عبر «سكايب»، على قناة القاهرة الإخبارية، إن دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا، بدأت تعتمد على الفحم، لأنه أرخص في سعره.

وأضاف الخبير النفطي، أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، بدأت في فتح عدد من المنشآت التي تعتمد على توليد الكهرباء بالفحم.

وتابع أن الأزمة الأوكرانية الروسية، تسببت في وقف إمدادات الغاز الروسي لدول الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير، التي كانت أسعارها رخيصة، وتعتبر عماد الاقتصاد الروسي.

وواصل، بأن توقف الإمداد الروسي ونقصه إلى حد كبير، تسبب في رفع الأسعار بشكل واضح للغاية، ما أدى لاعتماد أوروبا على الفحم مؤخرا.

واستكمل، أن الفحم مصدر للطاقة مهم اقتصاديا لعدد من الدول، مثل ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.