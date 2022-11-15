بايدن: تعهّدنا بـ20 مليار دولار لخفض استخدام الفحم في إندونيسيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنّ بلاده أبرمت الكثير من الشراكات على مستوى العالم، لمواجهة مشكلة الأمن الغذائي، ومشكلات الاتصال الرقمي وأمن الطاقة، مؤكدا تعهّد الولايات المتحدة، بجمع 20 مليار دولار لمساعدة إندونيسيا على تقليل استخدام الفحم والاتجاه للطاقات البديلة، حسب ما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

كلمة الرئيس الأمريكي في قمة العشرين

وأضاف بايدن، خلال كلمته في قمة العشرين، أنّ بلاده استثمرت في مشروعات البنية التحتية، لتوصيل الإنترنت والخدمات الرقمية للجميع.