فصل التيار الكهربائي اليوم عن 4 محافظات لأعمال الصيانة

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، عن 3 محافظات بشمال الدلتا هي كفر الشيخ والدقهلية ودمياط وذلك للصيانة الدورية بفترة الصباح وحددت الشركة أماكن قطع الكهرباء داخل كل محافظة كالتالي:

- دمياط: فصل التيار الكهربائي بمدن فارسكور وشرق دمياط بقرى المياه العكرة والناصرية وعزبة البط والبحيرة وأرض المعارض بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

فصل التيار الكهربائي بكفر الشيخ

- كفر الشيخ: فصل التيار الكهربائي عن جنوب دسوق وغرب كفر الشيخ والرياض وبلطيم ومطوبس وذلك بقرى أبوخشبة وعرب الجزيرة وخان الجنى واريمون وتوابها وكفر العرب وتوابعها والجزيرة وبرج مغيزل ومحطة الوطنية للبنزين وذلك بالفترة من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

أماكن قطع الكهرباء اليوم

- الدقهلية: فصل التيار الكهربائي عن مدن بلقاس ودكرنس والمنزلة ومنية النصر والمنصورة وكوم النور وتمى الامديد وطلخا وذلك بقرى شها وبشالوش وبطاش وسنتماى ولص بطرة البصراط وتوابعها والسلسول والناظر ومحمد لبيب ومستمرة الجزائر وعزبة الكردانى وعزبة الماكينة والطلمبات وجمال شحتو والقطنة والملعب وعبد الربه وبرمبال القديمة والرياض والكرداني، وحددت قطع الكهرباء من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرًا.

قطع الكهرباء اليوم

أفاد مركز إدارة الأزمات بمحافظة أسيوط بفصل التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، لأعمال الصيانة عن بعض القرى والمناطق بمركز منفلوط وحدد مناطق قطع الكهرباء عن العزبة وبني عدي وعزبة أم النور والقرى التابعة لهم بداية من الساعة 8 صباحا للساعة 3 عصرا.

توصيات شركة الكهرباء

وتهيب شركات الكهرباء بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بتوفير احتياجاتهم فترة انقطاع التيار الكهربائي.