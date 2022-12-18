فرحة بين جماهير كفر الشيخ بعد فوز الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022 (صور)

رصدت عدسة «الوطن»، اليوم، فرحة بعض جماهير محافظة كفر الشيخ، بفوز المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد تغلبه على فرنسا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في نهائي أوروبي لاتيني تاريخي للبطولة العالمية الأقوى للمنتخبات.

فرحة في كفر الشيخ بعد فوز الأرجنتين

أعربت بعض جماهير كفر الشيخ من مشجعي فريق الأرجنتين، عن سعادتها وفرحتها بفوز الأرجنتين على فرنسا، كما حرصت على التصفيق والرقص عقب انتهاء المباراة التي جاءت ضمن نهائي مونديال قطر.

ازدحام مقاهي كفر الشيخ

وشهدت عدد من مقاهي كفر الشيخ وبيلا والحامول ودسوق، زحاما شديدا قبل بدء المباراة، التي أُجريت على أرض ملعب استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، التي استضافت كأس العالم 2022، واستعدت المقاهي لاستقبال عدد كبير من الجماهير في وقت سابق.

كما شهدت حديقة صنعاء، توافد أعداد كبيرة من أهالي كفر الشيخ لمتابعة نهائي كأس العالم، عبر شاشات كبيرة بحديقة صنعاء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة علاء فوقي، مدير الحديقة.

ووفرت إدارة الحديقة كل احتياجات المترددين عليها لحضور نهائي المونديال بقطر، كما وفرت المحافظة عدد من الشاشات بعدد من الحدائق بعدد من المراكز.

الأرجنتين يتوج بلقب بطولة كأس العالم 2022

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022 بعد فوزه المثير على فرنسا بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى 3-3، في المواجهة المثيرة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على استاد لوسيل، فى المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من المونديال الذى استضافته قطر بدءاً من 20 نوفمبر الماضى بمشاركة 32 منتخباً فى 8 ملاعب مختلفة.