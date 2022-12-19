وفاة يحيى الرخاوي عن عمر 89 عاما.. وتشييع الجنازة اليوم في المقطم

أعلن محمد يحيى الرخاوي، نجل الدكتور والأديب يحيى الرخاوي أستاذ الصحة النفسية، عن وفاة والده مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز 89 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية، موضحا أنه سيتم تشييع الجنازة اليوم الاثنين عقب صلاة الظهر بمسجد بلال بن رباح بالمقطم.

وفاة الدكتور يحيى الرخاوي

وكتب محمد يحيى الرخاوي على صفحته منذ قليل: «أبويا.. اللي شرّفني قوي.. في ذمة الله.. وحده له البقاء وله الدوام.. وبإذنه ستقام صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الظهر بمسجد بلال بن رباح بالمقطم».

وعبّر العديد من المواطنين عن حزنهم لخبر الوفاة، وقدموا واجب العزاء إلى نجل الدكتور يحيى الرخاوي عبر صفحته، متمنين له الرحمة والمغفرة.