رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وفاة يحيى الرخاوي عن عمر 89 عاما.. وتشييع الجنازة اليوم في المقطم

كتب:

إمام أحمد
01:12 ص | الإثنين 19 ديسمبر 2022
الدكتور يحيى الرخاوي

الدكتور يحيى الرخاوي

أعلن محمد يحيى الرخاوي، نجل الدكتور والأديب يحيى الرخاوي أستاذ الصحة النفسية، عن وفاة والده مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز 89 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية، موضحا أنه سيتم تشييع الجنازة اليوم الاثنين عقب صلاة الظهر بمسجد بلال بن رباح بالمقطم.

وفاة الدكتور يحيى الرخاوي

وكتب محمد يحيى الرخاوي على صفحته منذ قليل: «أبويا.. اللي شرّفني قوي.. في ذمة الله.. وحده له البقاء وله الدوام.. وبإذنه ستقام صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الظهر بمسجد بلال بن رباح بالمقطم».

وعبّر العديد من المواطنين عن حزنهم لخبر الوفاة، وقدموا واجب العزاء إلى نجل الدكتور يحيى الرخاوي عبر صفحته، متمنين له الرحمة والمغفرة.

اقرأ المزيد:

وزير الصحة يوجّه بزيادة خدمات الصحة النفسية في العيادات المسائية بالمستشفيات 

إصابة شخص صدمته سيارة مسرعة أمام مستشفى الصحة النفسية في بورسعيد

«أمانة الصحة النفسية» لـ إيمان الحصري: الوقاية من الإدمان هدف الأمم المتحدة

وفاه إخصائية تمريض بمستشفى سمنود بعد إصابتها بفيروس كورونا
بقلم إمام أحمد

محرر شئون سياسية منذ 2010، عمل بأقسام السياسة والديسك، حاصل على ليسانس الآداب قسم إعلام ودبلوم الدراسات البرلمانية والسياسية.