«أمانة الصحة النفسية» لـ إيمان الحصري: الوقاية من الإدمان هدف الأمم المتحدة

قالت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن هناك ميثاق شرف إعلامي أعلنته منظمة الأمم المتحدة ومجموعة من المنظمات الدولية لتقليل مثل تلك الظواهر السلبية الخاصة بالإدمان، «يجب ألا نذيع أو نحكي تفاصيل الإدمان وفق ميثاق الأمم المتحدة».

عبد المقصود: الوقاية دائما ما تكون مهمة وضرورية

وأضافت «عبدالمقصود»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «dmc»، أن الهدف الرئيسي من الميثاق الذي أصدرته الأمم المتحدة هو الوقاية، كون الإدمان أحد أبرز المشكلات التي يكون علاجها صعبا، لكن الوقاية دائما ما تكون مهمة وضرورية.

عبد المقصود: تدشين مبادرة للصحة النفسية قريبا

واستطردت: «لازم نقي الناس من الوقوع في فخ الإدمان أو يأذوا نفسهم أنهم يعالجوا الأسباب والأمراض النفسية بشكل عام، ووزارة الصحة والسكان تركز بشدة على الصحة النفسية، وقريبا سيتم تدشين مبادرة للصحة النفسية، وإحنا مهتمين أننا نوصل للمواطن في بيته، وهنحقق ليك السرية والقلق من أنك رايح عند دكتور نفسي».

وأوضحت أن الغضب ليس الطريق الوحيد المؤدي إلى الاكتئاب، لكن هناك عوامل كثيرة أخرى كالانكسار والوحدة والعزلة والدلع الزائد عن الحد والملل والكثير من الأسباب الأخرى، والاكتئاب دائما ما يؤدى إلى إيذاء الذات في معظم الأحوال، بخلاف الاضطرابات الشخصية أيضا، لكن الأكثر انتشارا هو الاكتئاب.