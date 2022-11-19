إصابة شخص صدمته سيارة مسرعة أمام مستشفى الصحة النفسية في بورسعيد

أصيب شخص في العقد السادس من عمره مساء اليوم بعد أن صدمته سيارة مسرعة وفرت هاربة أمام مستشفى الصحة النفسية بحي الزهور ببورسعيد وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الزهور لتلقي العلاج.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يفيد بوصول إلى مستشفى الزهور عن طريق سيارة الإسعاف عصمت إبراهيم أحمد أحمد 58 سنة مصاب في حادث سير وتبين أن الحالة مستقرة وجاري تقديم الإسعافات الأولية له.

سيارة مسرعة صدمت المصاب

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد إن سيارة مسرعة صدمت الشخص أثناء مروره بجانب الطريق أمام مستشفى الأمراض النفسية بحي الزهور وحاول أهالي المنطقة اللحاق بالسيارة إلا أنها فرت هاربة.

من جانب آخر أمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.