«ماسك» يعلن تطبيق نتيجة الاستطلاع بشأن التنحي عن إدارة موقع «تويتر»

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، ومالك «تويتر»، إنه سيقوم بتطبيق نتيجة الاستطلاع بشأن التنحي عن إدارة موقع التدوينات القصيرة.

بدوره، سيحذف موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الحسابات المنشأة حصريا للترويج لمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وأعلن الموقع أنه سيحذف المحتوى الذي يتضمن روابط أو أسماء مستخدمين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضحت شركة «تويتر»، في سلسلة تغريدات، إن موقع التدوينات يدرك أن العديد من مستخدميه ‏نشطون على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مضيفة: الموقع لن يسمح ‏بالترويج مجاناً لمنصات تواصل اجتماعي أخرى.‏

الإجراء من شأنه أن يؤثر على محتوى «فيس بوك» و«إنستجرام»

وقال حساب «دعم تويتر» في تغريدة، إن الإجراء من شأنه أن يؤثر على محتوى منصات تواصل اجتماعي مثل «فيسبوك» و«إنستجرام»، إلى جانب ماستودون و«تروث سوشيال» و«تريبل» و«نوستر» و«بوست»، بينما سيُسمح بمشاركة المحتوى ما بين المنصات.

وفي حالة خرق مستخدمي «تويتر» لسياسة موقع التدوينات القصيرة الجديدة، ستطلب الشركة منهم حذف ما ‏شاركوه من تغريدات تروج لمنصات أخرى، وإلا ربما يتم غلق أو تعليق حساباتهم مؤقتا.‏

«تويتر»: عدم السماح بمشاركة محتوى مثل «تابعني على»

وأشارت شركة «تويتر»،‏ إلى أن موقع التدوينات القصيرة سيظل يتيح المنشورات المتقاطعة مع موقاع ال‏تواصل الاجتماعي الأخرى، مشيرة إلى عدم السماح بمشاركة محتوى مثل: «تابعني على» أو ‏وضع رابط حساب على منصة أخرى وما أشبه، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».