نائب بالإسماعيلية: الرباعة سارة سمير بطلة تستحق الدعم

قال النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية، إن الرباعة الدولية سارة سمير بطلة تستحق كل الدعم من المسؤولين ووزارة الشباب الرياضة، بعد عودتها لحصد الميداليات الذهبية في البطولات العالمية.

تفوق اللاعبة سارة سمير

وأضاف «البعلي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، خلال استقباله للاعبة سارة سمير في مطار القاهرة، أن اللاعبة منذ بداية ممارستها اللعبة في مركز شباب الهوانية في مركز القصاصين، وتنبأ لها الجميع بالتفوق وحصد البطولات.

وتابع أن سارة سمير مرّت بالعديد من التجارب والمواقف الصعبة، لكنها حين عادت تخطت الجميع وتربعت في الصدارة، بدليل حصولها على 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم الأخيرة والتي أقيمت في كولومبيا.

البعلي: الأهالي قررو استقبالها في المطار

وقال «البعلي»، إن أهالي قرية الهوانية ومركز القصاصين قرروا استقبال اللاعبة سارة سمير فور وصولها في مطار القاهرة على أنغام الطبل البلدي والمزمار، تعبيرا عن فرحتهم بها.

وأكد عضو مجلس النواب أن مصر تنتظر مشاركة «سارة» في بطولات باريس 2024، متمنين لها التوفيق والحصول على الميداليات الذهبية ورفع علم مصر خلال الأولمبياد.

وكان قد استقبل عدد كبير من أهالي قرية الهوانية التابعة لمركز ومدينة القصاصين، على رأسهم النائب أحمد بدران البعلي، الرباعة سارة سمير في مطار القاهرة، للاحتفال بها بعد تحقيقها عدد من الميداليات الذهبية في بطولة العالم بكولومبيا.