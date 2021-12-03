مدرب منتخب رفع الأثقال: لم نتوقع المشاركة في بطولة العالم.. ونجهز سارة سمير

أشاد الكابتن محمد عثمان المدير الفني للمنتخب الوطني لرفع الأثقال، برفع الإيقاف الدولي عن لعبة رفع الأثقال، موضحًا: «منذ ما يزيد عن شهر قدمنا أسماء اللاعبين للاتحاد الدولي، وفوجئنا بأنها لم تكن من بين الأسماء المبدئية التي حصلت على رفع الإيقاف وطالبونا بسداد 160 ألف دولار حتى نشارك في البطولات الدولية، بعدما سددنا 40 ألف دولار بسبب الغرامة المفروضة علينا»، لافتًا إلى أن بطلتين مصريتين ستشاركان في بطولة العالم ويتم العمل على تجهيز سارة سمير.

حل الأزمة في أسرع وقت

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة حلتا هذه الأزمة في أسرع وقت، وبعدها منح الاتحاد الدولي للعبة، مصر، الضوء الأخضر للمشاركة في بطولة العالم بـ7 لاعبين: «هذا الأمر لم يكن متوقعًا، فقد تم رفع الوقف في 15 سبتمبر وكان يتبقى سداد بقية الغرامة المستحقة».

بداية المعسكر في مارس

وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني لرفع الأثقال: «بدأنا معسكر البطولة في شهر مارس، وأعلمنا الاتحاد الدولي باللاعبين المشاركين حتى يكون على علم بهم ويمكنه إرسال لجنة مكافحة المنشطات من كل وقت لآخر للحصول على العينات، وكان يجب عقد بعض المحاضرات لتوعية المدربين والإداريين واللاعبين ضد أخطار المنشطات ولم يتمك عقد إلا محاضرة واحدة، وخلال عامين لم تكن هناك أي عينة للاعبينا إيجابية طوال عامي الإيقاف».