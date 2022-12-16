الرباعة سارة سمير لبرنامج «مصر تستطيع»: توقعت حصد 3 ذهبيات في بطولة العالم

قالت الرباعة سارة سمير لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، إن كل المصريين فخورون بمحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وأضافت سارة سمير، في مداخلة ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة «dmc»: «كنت أتوقع فوزي بثلاثة ميداليات ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال لعام 2022 التي أقيمت في كولومبيا، لأنني أثق في نفسي، وأثق في نفسي أكثر في الفترة المقبلة لتحقيق مزيد من البطولات».

وأكملت: «أمامنا بطولات كثيرة في العام المقبل في رياضة رفع الأثقال، وأهمها بطولة العالم المزمعة إقامتها في السعودية، وإن شاء الله كل ذلك تخطيط للأولمبياد».