رئيس «الإنجيلية»: المواطنة لا بد أن ترتبط بالممارسات على أرض الواقع

انطلق مؤتمر حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت عنوان «نحو مواطنه داعمة للتنوع الثقافي»، بحضور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، وعدد من الشخصيات الدينية والوطنية في المجتمع.

قال الدكتور القس أندريه زكي، خلال كلمته، إنّ الطائفة تعتز بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وتنظم ندوات في محافظات الصعيد بالتعاون مع الأزهر الشريف.

«زكي»: هناك ارتباط وثيق بين التسامح والتنوع

وتابع بأنّ هناك ارتباطا وثيقا بين التسامح والتنوع فأحد المفاهيم هو أن القوي يغفر للضعيف فهذه تعتبر إحدى الصور النمطية له وليست الوحيدة وهناك إحدى الصور التى تؤكد وجود مكان للمختلف الآخر.

رئيس الإنجيلية: حصر المواطنة في المفهوم السياسي فقط خطأ

وقال إن فكرة المواطنة واختزالها فى المفهوم السياسي فقط تعتبر أخطر قضية، فمن الممكن أن يتحدث مجتمع عن مساواة بين الرجل والمرأة ولا يوجد مساحة لمشاركة المرأة فحصر المواطنة في المفهوم السياسي فقط خطأ ولا بد أن يكون مفهوما سياسيا واجتماعيا ودينيا وثقافيا.

وأضاف أن المواطنة لا بد أن ترتبط بالممارسات على أرض الواقع والدولة المصرية جادة في هذا الأمر، فهو يدفع لجعل المواطنة فكرة مقبولة على الأرض.