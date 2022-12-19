فوائد غير متوقعة لتناول الشاي الأحمر يوميا.. وتحذير لهذه الفئات

بين الشاي والقهوة والعصائر الطبيعية، يظل الشاي هو المشروب الأكثر انتشارًا والمحبب لدى الكثيرين في العالم، إذ يتميز بمذاقه المميز ويمكن أيضًا إضافة النعناع إليه ما يجعله أكثر فائدة للجسم، ولكن ما هي فوائد وأضرار تناول الشاي الأحمر؟.

أوضحت دراسة أسترالية حديثة، أن تناول الشاي الأحمر يوميًا يساعد في الحفاظ على صحة القلب كما ينشط الدورة الدموية ويجعل الجسم أكثر نشاطًا، وأشارت إلى أن شرب من كوبين إلى 6 في اليوم يجعل الشخص أقل عرضة للإصابة بضيق الشريان الأبهر البطني، بنحو 42% مقارنة بالذين لا يتناولونه، كما يساهم في خفض ضغط الدم، علاج الالتهابات الفيروسية والسرطان.

فوائد تناول الشاي الأحمر

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ الأغذية بجامعة عين شمس، لـ«الوطن»، أن الشاي الأحمر يتيمز بالعديد من الفوائد بشرط عدم تناوله بكثرة: «الشاي فيه مضادات أكسدة اللي هي مركبات مركبات الفلافونويد، ودي بتساهم في إنها تحمي القلب»، وعدد تلك الفوائد كما يلي:

- يساهم في تقليل اضطرابات القلب.

- يساعد على منع تراكم الصفائح الدموية التي قد تؤدي للإصابة بجلطات القلب والسكتات الدماغية.

- يقلل الإصابة بتصلب الشرايين وينشط القلب.

- يحمي الخلايا من الأكسدة.

- يعمل على وقف انتشار الخلايا المصابة بالسرطان في الجسم.

تحذير لهذه الفئات من تناول الشاي الأحمر

وحذر «الحوفي» من أنه على الرغم من فوائد الشاي الأحمر المتنوعة، إلا أنه يجب عدم الإكثار في تناوله خاصة لمرضى الضغط المرتفع وأصحاب أمراض القلب: «الشاي فيه كمية كبيرة من الكافيين اللي بيسبب ارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات القلب، علشان كده لازم نشربه بحرص».