استشاري تغذية علاجية: مكسبات الطعم واللون تسبب أمراض القلب والسكر والاكتئاب

قال الدكتور هشام الوصيف، استشاري التغذية العلاجية، إن الإضافات التي تضاف للوجبات السريعة والصوصات تجعل الشخص مدمنا للطعام، ويشعر بالسعادة بسبب إفراز هرمونات السعادة بعد تناول مكسبات الطعم واللون والرائحة، لافتا إلى أن تناول تلك الإضافات بكميات أكبر من الكميات المسموح به تؤدي لأضرار جسدية.

مشكلات في الجهاز الهضمي

وأوضح «الوصيف» خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الطعام يجب أن لا يحتوى على مكسبات الطعام بشكل يومي، والتي تسبب مع استمرارها الإصابة بمرض السكري أو مشكلات في الجهاز الهضمي وحموضة وسرطان المستقيم، موضحا أن اتحاد مكسبات الطعم مع الصوديوم والدهون تسبب مشكلات في القلب والصمامات.

الأطعمة السريعة تسبب الاكتئاب

وأشار الدكتور هشام الوصيف إلى أن أي طعام يحتوى على نسبة من السكريات يعطي شعورا مؤقتا بالسعادة، لافتا إلى أن الأطعمة السريعة تسبب اكتئابا مع الاستمرارية، وفي حين التوقف عنها يتعرض لأعراض الانسحاب المؤلمة، وكذلك خلط الصوصات مثل الكاتشب والمايونيز ينتج مركبات جديدة يصعب على الجسد هضمها وإخراجها.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات هن، سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.