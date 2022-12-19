عاجل.. الحكومة: لا خصخصة لمستشفيات «الصحة».. والعلاج المجاني مستمر لغير القادرين

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن نيّة الحكومة خصخصة المستشفيات التابعة لها تمهيدا لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين، موضحا أنّه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي أكدت عدم صحة الأخبار المتداولة جملة وتفصيلا.

لا خصخصة لمستشفيات الحكومة

وأوضحت وزارة الصحة، بحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لخصخصة المستشفيات الحكومية تمهيدا لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين، مُؤكدة أنّ المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لغير القادرين، وبرسوم رمزية للقادرين.

التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل

وأكدت الوزارة، أنّها مستمرة في التوسع لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، واستمرار الدولة في تحمل تكلفة علاج غير القادرين بالمنظومة، بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، مشيرة إلى أنّ الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي، تقتصر على بناء وتطوير المستشفيات الحكومية، وآليات تشغيلها وإدارتها، مع استمرار ملكيتها للدولة.

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