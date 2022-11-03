«الصحة»: تضاعف عدد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة لمليوني مريض

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه في عام 2013-2014 كان عدد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة حوالي مليون مريض، بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، ومتوسط الإنفاق على المريض الواحد 3 آلاف جنيه في العام.

تضاعف متوسط الإنفاق على المريض

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، في منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّه في عام 2021-2022 تضاعف عدد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة لـ 2 مليون مريض بتكلفة 12 مليار جنيه، وتضاعف متوسط الإنفاق على المريض الواحد إلى 6 آلاف جنيه.