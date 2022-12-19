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لاعبة المؤسسة الرياضية العسكرية تحقق 3 ميداليات ذهبية ببطولة العالم لرفع الأثقال

تتويج اللاعبة سارة سمير أولى خطوات التأهل لأولمبياد باريس 2024

كتب:

محمد مجدي
01:51 م | الإثنين 19 ديسمبر 2022
لاعبة المؤسسة الرياضية العسكرية تحقق 3 ميداليات ذهبية ببطولة العالم لرفع الأثقال

نجحت اللاعبة سارة سمير لاعبة المؤسسة الرياضية العسكرية بالإسماعيلية، في تحقيق 3 ميداليات ذهبية بمسابقات «الخطف – النطر – المجموع»، وذلك خلال فعاليات بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار التي تم تنظيمها بدولة كولومبيا بمشاركة 30 دولة بمختلف الموازين، وحطمت اللاعبة بذلك الإنجاز، الأرقام القياسية في ميزانها، كما أنّ هذا التتويج يعد بمثابة الخطوة الأولى في بداية طريق التأهل لأولمبياد باريس 2024.

جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير الإمكانات كافة لإعداد كوادر رياضية يتم تأهيلها وفقا للأسس العلمية المدروسة لرفع العلم المصري خفاقا على منصات التتويج في المحافل التي تشارك بها.

وأعربت اللاعبة سارة سمير، عن شكرها وتقديرها للقوات المسلحة التي وفرت لها أوجه الرعاية، بما يعظّم من قدراتها الرياضية لتحقيق الإنجازات، وكان في استقبال اللاعبة فور وصولها إلى أرض الوطن، وفد رسمي من جهاز الرياضة للقوات المسلحة، احتفاءً بما حققته اللاعبة بتلك البطولة الكبرى.

وتتقدم القوات المسلحة بالتهنئة للاعبة سارة سمير، التي أبرزت النموذج المشرف للشباب المصري القادر على تحقيق الريادة في جميع المجالات التي يشارك بها. 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.