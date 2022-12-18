«القوات المسلحة العراقية» لـ قناة القاهرة الإخبارية: نحتاج إلى بناء قدراتنا في التسليح والتدريب

أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، مقتل ضابط برتبة رائد وعدد من المنتسبين في عمل إرهابي بكركوك التي تبعد 250 كيلومترا شمالي بغداد.

وعما يحتاجه الجيش العراقي، قال اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، إن كل جيوش العالم تحتاج دائما إلى تطوير في بناء إمكانياتها وقدراتها التسليحية أو التجهيز وتطوير القدرات والجهد الفني والاطلاع على آخر ما توصلت إليه المؤسسة الأمنية والعسكرية في كل دول العالم، ومن ضمنها الدول المتقدمة؛ لذلك هذه العملية تعتمد على أهم شيء وهو التخصيصات المالية، ومن أولويات القيادة العامة للقوات المسلحة، الاهتمام بالمؤسسة الأمنية والعسكرية.

تعزيز الأمن والاستقرار

وأضاف الخفاجي في مداخلة له على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الاهتمام نابع من أهمية دور القوات الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار الذي يسهم إسهامًا كبيرًا في تطور الوضع الأمني والاقتصادي بالمجتمع العراقي.

وأوضح أن لدى العراق إمكانيات بشرية هائلة وقدرات فنية ومادية، ومن المهم أن نطور بناء القدرات في مجال التسليح والتدريب والعمل على رفع القدرات لكون الإرهاب لا يزال يمثل تحديًا بالنسبة لبغداد، وهو يعتمد على أساليب تحتاج لتطوير القدرات لملاحقته ومتابعته ومنعه من ضرب اقتصاد البلاد ووحدة الشعب.