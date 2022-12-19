«التعليم» تكشف حقيقة ربط تسليم المهام الأدائية بالمصروفات الدراسية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تم تداوله حول ربط تسليم المهام الأدائية لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بدفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن ما يتم تداوله ليس له أي أساس من الصحة وأن الوزارة لم تصدر أي قرارات بربط تسليم المهام الأدائية لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، مؤكدة أن ما يتم تداوله غير صحيح.

تشكيل لجنة لفحص الأمر

وأضاف المصدر، أنه سيتم تشكيل لجنة لفحص الأمر بخصوص رفض بعض المدارس باستلام المهام الادائية للطلاب دون إيصال دفع المصروفات الدراسية .

وكانت وزارة التربية والتعليم، أصدرت القرار الوزاري 167 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الرابع والخامس وضوابط المهام الادائية، بكافة مدارس التعليم العام «الرسمية - الرسمية لغات- الرسمية المتميزة للغات- الخاصة بأنواعها العربي واللغات» وهي كالتالي:

- تقيس المهام الأدائية مدى اكتساب الطلاب المهارات، وهي تقدم دليلاًَ على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، خلال الفصل الدراسي.

- تمثل مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره فترة دراسية.

- يوزع المعلم علي الطلاب عدداً من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، ويختار الطالب واحدة منها.

- يخصص للمهام الأدائية 35 درجة لكل مادة توزع كالآتي: «5 درجات للتخطيط الجيد، 5 درجات جدية العمل، 25 درجة المنتج النهائي».