التعليم: نماذج استرشادية إلكترونية لامتحانات الثانوية العامة دون اختبارات

حسم مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، مصير الاختبار التجريبي المقرر عقده لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، مطلع الفصل الدراسي الثاني لتدريبهم على الشكل النهائي لامتحانات الثانوية العامة.

إتاحة النماذج على الموقع الإلكتروني دون حضور الطلاب للاختبار

وقال مصدر مسئول بالوزارة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن وزارة التربية والتعليم ستقوم بعرض نماذج استرشادية إلكترونية للصف الثالث الثانوي العام، دون اختبار تجريبي بالمعنى المتعارف عليه، مشيرا إلى أن هذه النماذج سيتم إتاحتها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة دون حضور الطلاب في يوم محدد إلى المدرسة.

وأضاف المصدر، أنه لن يتم عقد لجان ولا طباعة أوراق أسئلة وبابل شيت وخلافه، لكن ستكون هذه النماذج على موقع الوزارة وسيتاح للطالب طباعتها والإجابة عليها كنوع من التدريب، مستبعدا أن يكون هناك اختبارا إلكترونيا تجريبيا في اللجان كما كان متعارف عليه من قبل، على أن يتم الاكتفاء بإتاحة النماذج إلكترونيا.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023.. 10 يونيو

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023 للنقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية وهي كالتالي:

- موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.. السبت الموافق 6 مايو 2023.

- موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

-موعد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2022.. السبت الموافق 10 يونيو 2023.