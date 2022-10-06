جنوب إفريقيا تقدم خطة بـ 8.5 مليار دولار لجهات مانحة لتمويل العمل المناخي

قال مصدران مطلعان إن جنوب إفريقيا قدمت خطة استثمارية للمانحين الذين تعهدوا بتقديم 8.5 مليار دولار لتسريع انتقال البلاد إلى الطاقة المتجددة التي يمكن أن تكون نموذجًا للاقتصادات الناشئة الأخرى، وفقا ما نقلته وكالة «رويترز».

وأكد المتحدث باسم الرئاسة، فينسينت ماجوينيا، أن الاقتراح جاهز لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان قد تم تقديمه، مضيفاً أن خطة الاستثمار تحدد المطلوب تحقيقه والأهداف المناخية الطموحة في جنوب إفريقيا، كما تم الانتهاء منها وستتم مشاركتها مع أصحاب المصلحة الرئيسيين قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

التخلص من الفحم قبل كوب 27

ويتسابق المفاوضون لإبرام الصفقة قبل محادثات المناخ «كوب-27» في مصر التي تبدأ في 6 نوفمبر، كنموذج محتمل للاقتصادات الناشئة الأخرى التي تسعى إلى التخلص من الفحم.

وكان من المقرر استخدام الأموال التي وعدت بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في محادثات المناخ في جلاسكو العام الماضي، لبدء تحول جنوب إفريقيا من الفحم الملوث، وتم تقديمها في الغالب في شكل قروض ميسرة.

جنوب إفريقيا يجب أن تقلل انبعاثات الكربون

وقالت المصادر إن الأمر متروك للمانحين للتعليق على الوثيقة التي تم تقديمها لهم، ولكي يقوم المانحون بالإفراج عن الأموال، يجب أن تثبت جنوب إفريقيا أن خطتها ستقلل من انبعاثات الكربون بأكثر مما كانت تخطط للقيام به بموجب التزاماتها الحالية المتعلقة بالمناخ.

وتعد جنوب إفريقيا ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم، حيث نتج عنها 430 ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2019، ووفقًا لأحدث البيانات فهي متقدمة على بريطانيا بخمسة مراتب، وهو اقتصاد يبلغ حجمه ثمانية أضعاف حجمه.

الفحم في جنوب إفريقيا لإنتاج 80% من الطاقة

ويعمل الفحم على إنتاج 80% من توليد الطاقة في جنوب إفريقيا، ما يجعل تحويل مرفق الدولة إلى مصادر الطاقة المتجددة أولوية، كما تهدف جنوب إفريقيا إلى التركيز على أن تصبح مركزًا لتصنيع الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية.

وسيتطلب نقل اقتصاد جنوب إفريقيا إلى طاقة أكثر اخضرارا أموالًا ضخمة، حيث يقدر بعض المحللين ما لا يقل عن 250 مليار دولار على مدى العقود الثلاثة المقبلة.