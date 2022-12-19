قناة القاهرة الإخبارية: الاتحاد الأوروبي يناقش وضع سقف لسعر الغاز الروسي

يعقد الاتحاد الأوروبي، جلسة لمناقشة وضع سقف لسعر الغاز، وسط توجه لخفضه، وسبق أن وضعت المفوضية الأوروبية اقتراحًا بأن يكون 275 يورو للميجاوات في الساعة، وأن تُفعّل هذه الآلية حينما يستمر هذا السعر لمدة أسبوعين متتاليين، ولكن الاقتراح قوبل برفض واسع.

تُفعّل الآلية حينما يستمر السعر لمدة 3 أيام متتالية

وكانت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي وضعت مقترحًا بأن يكون سعر الغاز 188 يورو للميجاوات في الساعة، وأن تُفعّل هذه الآلية حينما يستمر هذا السعر لمدة 3 أيام متتالية، بحسب ما ذكر مراسل «القاهرة الإخبارية» من بروكسل سلامة عطا الله.

بعض الدول الأوروبية اقترحت سعر 160 يورو للميجاوات في الساعة

وأضاف أنه من المفترض إقرار هذا السعر من قبل وزراء الطاقة الأوروبيين في اجتماعهم الذي سيعقد اليوم، خاصّة بعد توجيه القمة الأوروبية مؤخرًا نداءً إليهم بحسم الجدل حول سقف سعر الغاز، موضحا أن بعض الدول الأوروبية اقترحت سعر 160 يورو للميجاوات في الساعة، ولكن هناك ضبابية في المشهد، خاصّة حال نفاذ خزانات الوقود في أوروبا واتجاههم فيما بعد للأسواق لإعادة ملئها، حيث يوجد تخوف من استحواذ الصين على كميات كبيرة من سوق الغاز، بالإضافة إلى تخفيض الإنتاج من قبل روسيا، وهو ما دعا الأوروبيين إلى التشكيك في كيفية الحصول على الغاز وماهية أسعاره مستقبلًا.