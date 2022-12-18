قناة القاهرة الإخبارية: مولدوفا تتحرك لإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي

نشر موقع قناة القاهرة الإخبارية، تصريحا لمسؤول كبير في مولدوفا، اليوم، أفاد فيه أن بلاده توصلت لاتفاق طاقة قصير الأمد، ومن المنتظر أن يساعدها في إنهاء الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي.

واعتادت الجمهورية السوفيتية السابقة التي يقطنها 2.5 مليون نسمة، وتعد واحدة من أفقر دول أوروبا، التي تواجه تفاقم التضخم جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، الاعتماد بشكل كبير على الغاز الروسي.

شركة الغاز الحكومية مولدوفاجاز تشتري 100 مليون متر

وقال أندريه سبينو، نائب رئيس الوزراء، إن شركة الغاز الحكومية مولدوفاجاز، ستشتري 100 مليون متر مكعب من الغاز من الموردة المحلية إنرجوكوم هذا الشهر.

وكتب سبينو، عبر قناته على تليجرام، أن هذه ستكون المرة الأولى التي لا تستهلك فيها مولدوفا أي كمية من الغاز الذي اشترته من روسيا، مؤكدًا أن بلاده نجحت في تنفيذ وعدها بتكوين احتياطات، وإيجاد بديل من أجل وقف الاعتماد على مصدر واحد.

ولم يتضح من أين تشتري إنرجوكوم الغاز الذي تخزنه في منشآت في أوكرانيا ورومانيا.

ويجري تقديم الغاز الذي اشترته مولدوفا، من شركة جازبروم الروسية العملاقة، حاليًا لمنطقة ترانسدنيستريا الانفصالية، الموالية للكرملين، على الضفة اليسرى لنهر دنيستر، مقابل الكهرباء، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء «رويترز».