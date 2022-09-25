أستاذ هندسة بترول: ارتفاع سعر الغاز عالميا فرصة ذهبية لمصر

قال الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة بجامعة عين شمس، إن هناك فرصة ذهبية لمصر يجب اغتنامها مع الارتفاع الكبير في أسعار الغاز عالميًا، ومن الممكن أن تستفيد مصر من هذا الارتفاع من خلال محورين؛ أولهما ترشيد استهلاك الغاز المستهلك في محطات توليد الكهرباء.

أبوالعلا: مصر تستطيع تصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز

وأضاف «أبوالعلا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن هناك اتفاقية جرى توقيعها ما بين مصر والاتحاد الأوروبي لتصدير الغاز، ويطمع الأخير في أن تصدر القاهرة نحو 7 مليارات متر مكعب من الغاز كمصدر بديل للغاز الروسي.

واستطرد: «محطتا الإسالة في إدكو ودمياط تسمح بإنتاج تلك الكميات، وأسعار الغاز شهدت ارتفاعات قياسية عالميًا وبلغ سعر الألف متر مكعب 3 آلاف دولار أو أكثر بعدما كان سعره 200 دولار فقط، ولو حققنا الهدف من تصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز التي طلبها منا الاتحاد الأوروبي فيمكن أن يصل عائد مصر إلى 14 مليار دولار».

أبوالعلا: ارتفاع سعر الغاز لن يستمر طويلًا

وأوضح أنه يجب أن يوضع في الحسبان أن تلك الأسعار المبالغ فيها في سعر المتر المكعب من الغاز لن تستمر طويلًا، وبالتالي فيجب الاستفادة مما يحدث عالميًا الآن في هذه المرحلة من غلاء سعر الغاز عالميًا.

وتابع: «إحنا تحولنا لمركز إقليمي للغاز في المنطقة؛ لأن مصر فيها بنية تحتية قومية بمحطات الإسالة ولا تملكها أية دولة أخرى بالشرق الأوسط».