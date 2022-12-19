شحن 40 ألف طن خام الكلنكر إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء شرق بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم شحن 40 ألف طن خام الكلنكر و42800 طن ملح إلى الأسواق الخارجية، عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة.

وأوضحت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة OCTONAUT القادمة من تركيا بحمولة 11570 طنا من مادة الإيثيلين، والتي سيتم تفريغها لصالح محطة الصب السائل لشركة نيوهورايزون تانك ترمينال المقامة بجانب رصيف عباس على مساحة 15657 مترا بميناء غرب بورسعيد.

استقبال سفن في الميناء

الجدير بالذكر أن هذه السفينة تعتبر الثالثة التي يستقبلها الرصيف بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره، حيث استقبل السفينة ORCHID MEDEIRA التي قامت بتفريغ 4028 طنا من مادة الإيثلين بمحطة الصب السائل لشركة نيو هورايزون تانك، والسفينة STOLT ENDURANCE التي قامت بتفريغ 5100 طن من مادة الإيثلين، وتستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى السعودية.

كما استقبل الميناء السفينة NEZHA القادمة من تركيا، وذلك لتفريغ 4090 طن رخام بالميناء.

نشاط ملحوظ في حركة السفن

وأضاف البيان، أن الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطا ملحوظا في حركة السفن وتصدير البضائع العامة إلى الأسواق الخارجية، حيث استقبلت السفينة MEGHNA القادمة من جبل طارق بحمولة 31877 طنا، وذلك لشحن 40 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار.

كما استقبل الميناء السفينة BELISLAND القادمة من ميناء الإسكندرية، بحمولة 34773 طنا، وذلك لشحن 40 ألف طن ملح مغسول إلى غانا، حيث يستخدم في العمليات الصناعية للبتروكيماويات.

سفينة قادمة من بيروت

كما وصل الميناء، السفينة MIRVARI القادمة من بيروت بحمولة 2265 طنا، وذلك لشحن 2800 طن ملح إلى مولدوفا، حيث تعتبر دول شرق أوروبا المستورد الأول للملح، وذلك لإذابة الجليد في فصل الشتاء.

وأشارت المنطقة الاقتصادية إلى أن إدارة الميناء اتخذت جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن وتسريع عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.