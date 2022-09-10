«اقتصادية قناة السويس»: موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 30 سفينة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أنه تم شحن 3050 طن صودا كاوية وتداول 30 سفينة بموانئ بورسعيد.

وأوضحت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AQASIA وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 95 مترًا والغاطس 6 أمتار وذلك لشحن 3050 طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 30 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 6 سفن.

دخول 6 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء غرب بورسعيد

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

التنسيق بين الجهات المختصة لتسهيل عملية تداول السفن

وأشارت المنطقة الاقتصادية إلى أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.