استشاري يوضح أعراض القولون العصبي وكيفية الوقاية منه: العبوا رياضة

القولون العصبي، أو متلازمة القولون المتهيج، هو أحد اضطرابات الجهاز الهضمي، الشائعة غير المعدية، والذي يؤثر على الأمعاء الغليظة بشكل رئيسي، ويسبب مجموعة من الأعراض المعوية المختلفة، ويعتبر حالة مزمنة أو طويلة الأمد، ولكنه لا يُعد خطيرا، إلا أنه قد يعاني بعض المرضى من أعراض شديدة أو مزعجة تعيق القيام ببعض الأنشطة اليومية وتؤثر على نوعية الحياة للمريض.

وتستعرض «الوطن»، بعض الأعراض الشائعة للقولون العصبي، وطرق الوقاية منه، بحسب الدكتور طارق بحري، استشاري الباطنة.

وقال الدكتور طارق بحري، استشاري الباطنة، إن القولون يعتبر من أكثر الأعضاء تأثرا بالحالة المزاجية للإنسان، حيث يرسل العصب الحائر إشارات له نتيجة تعرض الشخص لأي نوع من الضغوط العصبية مثل، التوتر، القلق، الحزن، فضلا عن قلة النوم والتركيز الذهني لفترات طويلة دون راحة، وبالتالي ينتج عنها تقلصات شديدة بالبطن.

وأضاف استشاري الباطنة، أن هناك أعراض محددة تدل على معاناة الشخص من هذا المرض ومنها، شعوره بالانتفاخ، الغازات، وعدم الانتظام في عملية الإخراج، موضحا أنها في أحيان كثيرة تصل لضيق في التنفس وآلالام بالقفص الصدري والتي قد تتشابه مع مرض القلب.

وتابع «بحري»، أن هناك عدة طرق للوقاية من القولون العصبي، وتساعد في التقليل من الألم قدر الإمكان، منها، المواظبة على ممارسة الرياضة المناسبة مثل، المشي، السباحة، فضلا عن تمارين التنفس، ويقصد بها أن يتنفس الشخص بشكل بطيء وعميق، مما يساعد في الاسترخاء والهدوء.

وأوضح استشاري الباطنة، أنه من الضروري الابتعاد عن كل ما هو صعب الهضم مثل، الأطعمة المقلية، والتي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون وتسبب الإسهال الشديد، وأيضا البقوليات، لاحتوائها على سكريات تضر بصحة الشخص.

أكد « البحري»، على أهمية استشارة الطبيب في حالة زيادة الأعراض بشكل مبالغ فيه، موضحا أنه لا بد من تناول العلاج الذي ينصح به الطبيب بشكل منتظم.