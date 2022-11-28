استشاري تغذية لقناة القاهرة الإخبارية: القولون العصبي لا علاقة له بالسمنة

قالت الدكتورة ياسمين حسن الصيرفي، استشارية التغذية، إنّ سمنة الأطفال لها عدّة أسباب، أولها التغذية الخاطئة للأم أثناء الحمل، والعوامل الوراثية والمرضية، والتغذية الخاطئة للأطفال في الصغر، وعدم ممارسة الطفل للرياضة، موضحة أنّ نمط الغذاء داخل الأسرة، يؤثر على النظام الغذائي للأطفال، كما أنّ مرض القولون العصبي لا علاقة له بالسمنة.

السمنة عند الأطفال

وأضافت «الصيرفي»، خلال مداخلة عبر سكايب على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ السمنة مرض يترتب عليه العديد من الأمراض الأخرى، تنشأ مع الطفل منذ الصغر، موضحة أنّ عدد الخلايا الدهنية يبقى ثابتًا مع الإنسان طوال عمره.

من ناحية أخرى، أكدت استشارية التغذية، أنّ مرض القولون العصبي يتأثر بطريقة الطعام والعصبية، وبالتالي ينصح الأطباء مريض القولون، بتقليل كمية الطعام خلال الوجبات، والابتعاد عن العصبية الزائدة.